Чартерные рейсы из России в Египет не будут возобновлены в 2019 году - Дитрих

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ждать возобновления перелетов в этом году не стоит. Такое заявление глава Минтранса сделал журналистам в кулуарах XIX съезда партии «Единая Россия».

«Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, сокрее всего, чартеры возобновлены не будут», — рассказал Дитрих.

Министр отметил, что все требования и вопросы по поводу обеспечения безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха были направлены еще летом. А для открытия рейсов, по его словам, России необходимо получить от египетской стороны подтверждение того, что все требования выполнены, а вопросы решены, устранены все замечания.

Просьба была подготовлена и направлена российским Министерством иностранных дел.

«По получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков», — передает слова Дитриха издание РИА Новости.

Примерный срок получения ответа от Египта министр не назвал, лишь отметил, что все обсуждения и проверки пройдут после того, когда египетские власти пришлют свой ответ.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы, случившейся над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года восстановили регулярные перелеты между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты у Красного моря все еще не производятся.

Катастрофа над Синайским полуостровом стала крупнейшей в истории российской авиации. Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом 9268 из Шарм-эш-Шейха в Петербург рухнул вниз над Синайским полуостровом в Египте Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Федеральная служба безопасности восприняла происшествия как теракт.