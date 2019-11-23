Мэр Тулуна попал в серьезное ДТП с грузовиком, его жена скончалась на месте

Мэр города Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП субботним вечером, в результате аварии его жена погибла, а сам он находится в крайне тяжелом состоянии. Серьезная авария произошла в Черемховском районе.

Согласно предварительным данным, машина Юрия Кариха на большой скорости врезалась в грузовик. Столкновение произошло вечером 23 ноября, жена мэра Лариса Карих скончалась на месте от полученных травм.

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на трассе М-53 «Сибирь», детали происшествия уточняются сотрудниками спецслужб. Сейчас градоначальник в очень тяжелом состоянии направлен в больницу.

Юрий Карих был повторно избран на пост главы Тулуна в сентябре 2019 года. Ранее он победил на досрочных выборах мэра города в 2014 году.

Тулун летом 2019 года пострадал от сильнейшего наводнения, уровень воды понимался до критической отметки в 14 метров.