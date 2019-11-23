Медиагруппа «Патриот»
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Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

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Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

 Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД
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18:29   23 Ноября 2019
Россия

Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

Новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака стали депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Об этом сообщили в ходе съезда партии 23 ноября.

Ранее заместителями Андрей Турчака были Виктор Селиверстов и Евгений Ревенко.

Сергей Перминов – вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике, адвокат.

Александр Хинштейн – российский журналист и государственный политический деятель, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее стало известно, что состав генерального совета «Единой России» изменился более чем на треть. По итогам заседания в генеральный совет вошли 58 новых лиц, вышли из членства – 59. Всего в состав генсовета входит 170 человек.

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #госдума #политика

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