Хинштейн и Перминов назначены новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России»

Новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака стали депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Об этом сообщили в ходе съезда партии 23 ноября.

Ранее заместителями Андрей Турчака были Виктор Селиверстов и Евгений Ревенко.

Сергей Перминов – вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике, адвокат.

Александр Хинштейн – российский журналист и государственный политический деятель, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее стало известно, что состав генерального совета «Единой России» изменился более чем на треть. По итогам заседания в генеральный совет вошли 58 новых лиц, вышли из членства – 59. Всего в состав генсовета входит 170 человек.