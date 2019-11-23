США натаскивают террористов ПНС Ливии в фабрикации фейков

США могли сфабриковать фейк о переговорах связанного с террористами главы так называемого ПНС Ливии Файеза Сарраджа с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Такого мнения придерживается востоковед Мария Махмутова, первая обнаружившая липовую публикацию, выданную за статью в российском СМИ, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что подконтрольный ПНС Ливии портал «Аль-Машхад аль-Либи» опубликовал поддельный номер российских «Известий», в котором было сказано, что Саррадж якобы ведет переговоры с Хафтаром. Выяснилось, что была отредактирована первая полоса номера от 20 ноября и добавлен в нее фейк. Однако на «утку» повелись крупные ливийские и тунисские издания, начав распространять ложь.

По мнению востоковеда Марии Махмутовой, материал сфальсифицирован умело. Скорее всего, за подделкой стоят западные «помощники» ПНС Ливии, считает она. При этом авторы поддельной статьи расхваливают Сарраджа, якобы инициировавшего переговоры.

«Вероятнее всего, это сделал кто-то из западных игроков, возможно, американцы. Сами представители Триполи не владеют подобными техниками пропаганды», ― отметила Махмутова.

Эксперт напомнила, что информация, распространенная в поддельной статье, не соответствует действительности, ведь Хафтар не собирается вести переговоры с террористами ПНС Ливии, которых уличили в связях с боевиками «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (все три организации запрещены в России).

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов согласен с предположением, что вброс инициировала американская сторона. По его мнению, фейком планировалось заставить главу Белого дома Дональда Трампа ужесточить политику в Ливии.

Западные СМИ неоднократно пытались выставить Москву участником антитеррористической операции в Ливии, заявляя о прибытии в эту страну ЧВК «Вагнера». Впрочем, доказательств тому не было опубликовано.

Что касается США, они активно поддерживают так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Однако интересен американцев завязан исключительно на нефтяных амбициях Вашингтона. Сейчас подконтрольные ПНС Ливии террористические формирования контролируют северо-запад страны, богатый нефтяными месторождениями.

В 2011 году США поддержали радикальных исламистов в Ливии и способствовали свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи, отказавшегося делиться с Штатами ресурсами. Недавно Белый дом пригласил главарей связанных с террористами «МВД» и «МИД» ПНС Ливии на международную встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Мероприятие прошло в Вашингтоне.