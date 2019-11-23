Россия и Украина не смогли договориться на первом заседании суда в Гааге

Первое заседание международного суда в Гааге по решению российско-украинского спора по инциденту в Керченском проливе прошло 21 ноября, оно было скорее техническим. Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, на первой встрече странам не удалось разрешить свой спор.

Заседание носило скорее технический характер, на нем были согласованы различные процессуальные документы, отвечающие за организационные моменты: статус и порядок работы арбитража, правила процедуры и прочее. В ведомстве отметили, что несмотря на попытки сторон прийти к какой-либо договоренности, пока этого сделать не удалось, осталось множество разногласий.

«Сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — говорится в сообщении российского МИД.

Теперь арбитраж сам определится по «зависшим» вопросам, в том и числе и по вопросу разделения процесса на две части — «юрисдикционную» (она определит, имеет ли суд достаточные для решения данного спора компетенции) и «субстантивную» (разбирательство дела по существу). Именно такое разделение настойчиво поддерживает российская сторона.

«Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с «керченским инцидентом» вступит в практическую фазу», — подводит МИД итог первому заседанию.

Инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября прошлого года. Тогда три украинских военных корабля незаконно пересекли государственную границу России. Все требования российских властей командирами судов были проигнорированы. Поэтому Кремль принял решение задержать судна и весь экипаж. На борту находились 22 военных моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией и отметил, что пограничники выполнили свой долг и защитили границы государства.

В начале сентября 2019 года все военные были освобождены и переданы украинским властям. В то же время, 18 ноября и все три судна были возвращены в Украину. Однако, и возвращение кораблей на родину стало поводом для скандала. Так, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявлял, что «россияне их угробили».