Аксенов ответил на жалобы Киева из-за унитазов в кораблях, возращенных Россией

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза. Об этом он заявил в субботу, 23 ноября.

Ранее командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние кораблей, которые в минувший понедельник Москва передала Киеву. По его словам, «россияне их угробили». Речь шла о том, что с кораблей якобы снято оборудование, даже плафоны, а еще розетки и унитазы. При этом в России назвали утверждения Киева «ахинеей».

«До сих пор не могут унитазы у себя найти. Жалобы Зеленский [президент Украины – ред.] пишет. Не стыдно им такое заявлять. Лучше бы молчали сидели. Это говорит об уровне украинской политики.

Аксенов уверен, что российские пограничники ничего себе не присваивали, поэтому он предложил подарить украинской стороне два российских унитаза.

«Пусть радуются», — сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО.

Полное видео выступления глава Крыма опубликовал на своей странице в Facebook.