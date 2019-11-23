Пять мирных жителей, среди которых был ребенок, погибли и более 30 человек получили ранения в ходе обстрела сирийского Алеппо. Шестеро пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Одна из пострадавших – девятилетняя девочка, чьи родители погибли, сообщает ФАН.

Все раненые были госпитализированы. Сирийские врачи борются за жизни пострадавших в Университетском госпитале и госпитале Рази.

По словам очевидцев, десятки мин были подорваны вблизи жилых кварталов Алеппо. Взорвавшиеся ракетные снаряды повредили фасады домов и несколько машин.

Предполагается, что за обстрелом Алеппо стоят боевики «Свободной сирийской армии» (ССА).

Мирные жители города Алеппо регулярно сталкиваются с вооруженными атаками. Зачинщиками нападений бывают не только боевики запрещенной в России организации «ан-Нусра»*, но и участники ССА.