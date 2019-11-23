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Стали известны подробности обстрела Алеппо, при котором погибли пять человек
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 Депутат Шувалова выслуживается перед Навальным, пытаясь «внедрить» Соболь в МГД

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США натаскивают террористов ПНС Ливии в фабрикации фейков

США натаскивают террористов ПНС Ливии в фабрикации фейков

 Стали известны подробности обстрела Алеппо, при котором погибли пять человек

Стали известны подробности обстрела Алеппо, при котором погибли пять человек
17:06   23 Ноября 2019
Весь мир

Стали известны подробности обстрела Алеппо, при котором погибли пять человек

Стали известны подробности обстрела Алеппо, при котором погибли пять человек

Пять мирных жителей, среди которых был ребенок, погибли и более 30 человек получили ранения в ходе обстрела сирийского Алеппо. Шестеро пострадавших находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Одна из пострадавших – девятилетняя девочка, чьи родители погибли, сообщает ФАН.

Все раненые были госпитализированы. Сирийские врачи борются за жизни пострадавших в Университетском госпитале и госпитале Рази.

По словам очевидцев, десятки мин были подорваны вблизи жилых кварталов Алеппо. Взорвавшиеся ракетные снаряды повредили фасады домов и несколько машин.

Предполагается, что за обстрелом Алеппо стоят боевики «Свободной сирийской армии» (ССА).

Мирные жители города Алеппо регулярно сталкиваются с вооруженными атаками. Зачинщиками нападений бывают не только боевики запрещенной в России организации «ан-Нусра»*, но и участники ССА.

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #происшествия

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