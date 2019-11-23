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Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

16:16   23 Ноября 2019
Россия

«Единая Россия» запустит конкурс для журналистов и блогеров с 2020 года

«Единая Россия» запустит конкурс для журналистов и блогеров с 2020 года

Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил Президиуму Генерального совета разработать правила конкурса для блогеров и журналистов, который начнут проводить с 2020 года. Об этом он заявил в ходе XIX съезда «Единой России». 

По словам Медведева, партия впервые проведет конкурс для блогеров и журналистов в 2020 году. Инициатива проведения конкурса была озвучена в ходе политической конференции Партии в июле текущего года.

«У вас есть реальный шанс помочь героям своих публикаций, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Партия готова вас в этом поддержать», — заявил Медведев.

Глава российского правительства считает, что необходимо поддерживать журналистов и блогеров, которые занимаются профессиональными и качественными расследованиями, а также проработкой самых сложных тем. Он подчеркнул, часто приходится идти против властей, чтобы описать то или иное явление. Однако это не значит, что в партии такое расследование нужно игнорировать. Председатель «Единой России» подчеркнул, что самое важное в таком деле — честность.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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