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15:53   23 Ноября 2019
Россия

Путин считает, что лидировать ЕР помогает забота о людях

Путин считает, что лидировать ЕР помогает забота о людях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» может доказать свое лидерство заботой о людях. Об этом российский лидер сообщил на 19-м съезде партии. Члены «Единой России», по мнению президента, придерживаются традиционных ценностей и поддерживают сильное гражданское общество.

«Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой — свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство», — сообщил Путин.

Лидер РФ также заявил, что главное в работе партии — быть вместе с людьми. Это означает знать запросы людей, их нужды, проблемы, и что важно — незамедлительно реагировать на них. А также защищать интересы граждан.

«Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», — заявил Путин.

Раннее в рамках партийного съезда сопредседатель центрального совета сторонников партии Сергей Боярский рассказал о новой рабочей группе, которую создаст «Единая Россия».  Она будет поддерживать структуры гражданского общества и некоммерческие организации (НКО).

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Автор: Валерия Крутецкая
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