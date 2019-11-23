Госдума связывает армейскую дедовщину с разницей менталитетов

Заместитель председателя по обороне рассказал, более тихих славянских ребят» иногда обижают ребята других национальностей. Такое заявление Александр Шерин сделал в своем интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Шерина в армии присутствует дедовщина на национальной почве: более тихих и дисциплинированных ребят иногда обижают парни других национальностей. Он отметил, что и сам сталкивался с такими проблемами на армейской службе. Зампред добавил, что сейчас в стране к таким вопросам относятся очень внимательно, поэтому их «точно никто замалчивать не будет».

«Я считаю, что в вооруженных силах РФ на сегодняшний момент в любом случае очень серьезно реагируют на подобные случаи, если они имеют место быть», — заверил Шерин.

Накануне, 22 ноября, заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец заявил, что число случаев применения насилия в армии со стороны командиров по отношению к подчиненным возросло, а рукоприкладству подверглись более сотни военнослужащих. Скребец назвал некоторые главные, по его мнению, причины сложившейся ситуации. Зампрокурора обратил внимание на то, что командиры выходят не подготовленными из военных училищ и не обладают нужными для управления компетенциями. Сами же агрессоры зачастую утверждают, что вынуждены прибегать к насилию из-за недостатка уставных методов воздействия на армейцев.