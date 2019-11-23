Аксенов заявил, что Крым не пострадал от санкций Запада

Крым ничего не потерял из-за санкционной политики Запада, только лишь дополнительные упущенные возможности. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Сегодня Аксенов выступил перед студентами факультета управления и политики МГИМО. Глава крымского региона поделился видео с выступлением на своей странице в Facebook.

«Мы пытаемся поломать санкционные барьеры. Санкции – это больше для Крыма упущенные возможности. В Крыму до 2014 года никогда иностранных инвестиций толком не было, поэтому мы соответственно ничего не потеряли», — сказал он.

По словам Аксенова, в случае отсутствия санкций экономика региона получила бы дополнительные возможности.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение региона с РФ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что для Москвы крымский вопрос закрыт навсегда.