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15:52   23 Ноября 2019
Россия

Аксенов заявил, что Крым не пострадал от санкций Запада

Аксенов заявил, что Крым не пострадал от санкций Запада

Крым ничего не потерял из-за санкционной политики Запада, только лишь дополнительные упущенные возможности. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. 

Сегодня Аксенов выступил перед студентами факультета управления и политики МГИМО. Глава крымского региона поделился видео с выступлением на своей странице в Facebook

«Мы пытаемся поломать санкционные барьеры. Санкции – это больше для Крыма упущенные возможности. В Крыму до 2014 года никогда иностранных инвестиций толком не было, поэтому мы соответственно ничего не потеряли», — сказал он.

По словам Аксенова, в случае отсутствия санкций экономика региона получила бы дополнительные возможности. 

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение региона с РФ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что для Москвы крымский вопрос закрыт навсегда. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #аксенов

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