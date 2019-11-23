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15:20   23 Ноября 2019
Россия

Медведев призвал сопартийцев хорошо подготовиться к выборам в 2021 году

Медведев призвал сопартийцев хорошо подготовиться к выборам в 2021 году

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках 19-го партийного съезда заявил, что партии необходима хорошая подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году.

«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей», — сообщил Медведев.

Провести избирательную кампанию и победить на выборах членам «Единой России» необходимо честно, уверенно и безоговорочно.

Премьер также добавил, что одна из основных задач партии — сделать ее неуязвимой для политических оппонентов.

Председатель партии также добавил, что самовыдвиженцы из «Единой России» не показали столь высокие результаты, как  кандидаты, не скрывающие своей партийной принадлежности.

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Автор: Валерия Крутецкая
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