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Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

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Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

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15:27   23 Ноября 2019
Политика

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что важно устранить дисбаланс в условиях жизни в городе и на селе. Об этом сообщил в субботу, 23 ноября, в ходе XIX съезда партии «Единая Россия». 

По мнению Медведева, условия жизни на селе пока что сильно отличаются от городских. Он подчеркнул, что власти стараются выравнивать существующий дисбаланс. Глава кабмина также напомнил, что партия инициировала программу «Земский учитель», в которой с 2020 года примут участие более четырех тысяч учителей. Они переедут на работу в села и малые города. Регионы выплатят участникам госпроекта по одному миллиону рублей, а на Дальнем Востоке выплата составит вдвое больше. 

«В рамках проекта "Здоровое будущее" ЕР предложила строить ФАПы. В результате за прошлый и этот год открылось и планируется открыть в ближайшее время более 700 ФАПов в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек», — сказал он. 

Медведев также подчеркнул, что подобного количества открытых фельдшерских пунктов не было никогда. Он также добавил, что важнейшим условием такой масштабной цели, как увеличение продолжительности жизни в России, является развитая сеть медорганизаций. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #единая россия

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