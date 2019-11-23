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15:50   23 Ноября 2019
Россия

Группировки боевых роботов могут появиться в России через пять лет

Группировки боевых роботов могут появиться в России через пять лет

Рассматривается внедрение группировок многофункциональных боевых роботов на территории России, они смогут решать различные боевые задачи. Разработкой роботов и их взаимодействия внутри группировки занимается экспериментальная платформа «Маркер».

О предстоящих нововведениях сообщил изданию РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Он рассказал, что задача по формированию таких группировок обозначена с 2020 года, а на претворение ее в жизнь отводится 5 лет, а затем предстоит внедрение готовых групп роботов в систему управления российских Вооруженных сил.

Также собеседник агентства добавил, что пока речь идет о беспилотных подразделениях, а каждый робот будет наделен своими специфическими задачами.

«Это шасси позволяет делать массу вещей — это не как раньше: была одна беспилотная машина и за ней пять человек бегают, ее обслуживают, — это, наоборот, группировка из пяти роботов и один только оператор», — назвал преимущества новой технологии собеседник агентства.

Кроме того, источник сделал несколько прогнозов, касающихся будущих военных столкновений с участием роботов: «Мы считаем, ч

то такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», — добавил он.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была впервые продемонстрирована 17 октября в Магнитогорске в рамках встречи рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии. Проект находился в разработке с марта 2018 года, его курируют Фонд перспективных исследований и НПО «Андроидная техника».

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Автор: Лев Собакин
#технологии #робототехника #военное дело

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