Медведев пригрозил исключением из «Единой России» за нарушение этических норм

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев предупредил, что за нарушение этических норм членов «Единой России» ждет жесткое наказание, вплоть до исключения из партии. Об этом он заявил в ходе XIX съезда политической организации.

Выступая на заседании съезда, Медведев заявил, что если человек столкнулся с несправедливостью и неуважением со стороны отдельных членов партии, он может обратиться в комиссию по этике. Глава правительства уточнил, что на сайте партии есть вкладка для такого обращения.

«За последние месяцы поступило более 150 обращений от людей. Надеюсь, что каждое из них будет адекватно оценено. Ни одно из них не должно остаться без внимания. Мы и дальше будем следить», — заявил он.

Председатель кабмина также уточнил, что реакция за нарушения будет жесткой — вплоть до исключения из партии.

Ранее глава правительства в ходе выступления заявил, что новая программа «Единой России» должна стать народной.