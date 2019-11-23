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14:53   23 Ноября 2019
Россия

Медведев заявил, что новая программа «Единой России» должна стать народной

Медведев заявил, что новая программа «Единой России» должна стать народной

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» разработает к выборам 2021 года новую программу. Об этом он заявил в субботу, 23 ноября, в ходе XIX съезда партии. 

По мнению Медведева, при разработке новой программы надо опираться на предложения избирателей. Он уточнил, что по сути они должны стать соавторами новой программы. 

«Программа должна стать народной», — заявил глава российского кабмина под аплодисменты участников съезда. 

Премьер-министр России подчеркнул, что мнения людей можно узнавать различными способами. Речь идет о личных встречах, опросах в социальных сетях, а также при помощи общественных приемных. 

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, в 2020 году приемные во всех регионах станут многофункциональными партийными съездами. Отныне любой желающий сможет узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию. Турчак подчеркнул, что новые общественные приемные станут «лицом партии». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #единая россия

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