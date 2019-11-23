Медведев поставил задачу «Единой России» быть неуязвимой к думским выборам 2021 года

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

 Медведев призвал сопартийцев хорошо подготовиться к выборам в 2021 году

Медведев призвал сопартийцев хорошо подготовиться к выборам в 2021 году
Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

 Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой
Вице-спикер ГД не исключил, что РФ пропустит две Олимпиады из-за отзыва лицензии у РУСАДА

Вице-спикер ГД не исключил, что РФ пропустит две Олимпиады из-за отзыва лицензии у РУСАДА

 Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

Медведев призвал устранить дисбаланс условий жизни в городе и на селе

 Медведев призвал сопартийцев хорошо подготовиться к выборам в 2021 году

Медведев призвал сопартийцев хорошо подготовиться к выборам в 2021 году
Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

 Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой
Вице-спикер ГД не исключил, что РФ пропустит две Олимпиады из-за отзыва лицензии у РУСАДА

Вице-спикер ГД не исключил, что РФ пропустит две Олимпиады из-за отзыва лицензии у РУСАДА

 Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

15:01   23 Ноября 2019
Россия

Медведев поставил задачу «Единой России» быть неуязвимой к думским выборам 2021 года

Медведев поставил задачу «Единой России» быть неуязвимой к думским выборам 2021 года

Председатель  «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии 23 ноября заявил, что к выборам в Госдуму в 2021 года партия должна подойти «на пике сил и возможностей».

«К думским выборам 2021 года «Единая Россия» должна подойти на пике сил и возможностей. Для этого надо критически оценить свой опыт, обновить программу партии, дать просторы новым идеям, новым лицам, постараться сделать партию практически неуязвимой для других», – заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» должна победить на предстоящих выборах честно и безоговорочно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #медведев #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...