Медведев поставил задачу «Единой России» быть неуязвимой к думским выборам 2021 года

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии 23 ноября заявил, что к выборам в Госдуму в 2021 года партия должна подойти «на пике сил и возможностей».

«К думским выборам 2021 года «Единая Россия» должна подойти на пике сил и возможностей. Для этого надо критически оценить свой опыт, обновить программу партии, дать просторы новым идеям, новым лицам, постараться сделать партию практически неуязвимой для других», – заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» должна победить на предстоящих выборах честно и безоговорочно.