Такое мнение выразил российский премьер-министр на XIX съезде партии «Единая Россия». Дмитрий Медведев убежден, что все социальные выплаты нуждающимся должны быть освобождены от обложения налогом.

«Считаю правильным, чтобы все компенсационные выплаты для граждан должны освобождаться от НДФЛ», — выразил свою полицию премьер-министр России.

Политик уверен, что необходимо снять НДФЛ со всех социальных выплат. Круг компенсационных выплат, которые не облагаются налогом, постепенно расширяется, однако пока в него входят далеко не все виды материальной поддержки нуждающихся государством.

Также Владимир Путин 29 сентября 2019 года подписал федеральный закон, освобождающий от подоходного налога все виды доходов граждан пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Закон освободил от НДФЛ доходы россиян, которые предоставляют жилые помещения на условиях аренды пострадавшим от террористических актов, в ходе стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах.