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14:37   23 Ноября 2019
Россия

Путин призвал «Единую Россию» терзать и трясти чиновников на местах

Путин призвал «Единую Россию» терзать и трясти чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» решать острые вопросы, не дожидаясь Прямой линии. Об этом он заявил в субботу, 23 ноября, в ходе XIX съезда политического объединения. 

Глава российского государства заявил, что члены партии должны решать острые проблемы задолго до того, как их озвучат в ходе Прямой линии. Президент подчеркнул, что единороссы должны бороться и решать задачи. 

«Партия должна терзать, трясти  добиваться решений от чиновников», — заявил Путин в ходе съезда. 

Российский лидер также подчеркнул, что главная цель партии заключается в обеспечении прорыва в развитии России. Он добавил, что это исторический вызов, который касается всех. 

Ранее Путин выступил с приветственной речью на съезде партии, где заявил, что у «Единой России» нет морального права на халтуру. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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