Путин призвал «Единую Россию» терзать и трясти чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» решать острые вопросы, не дожидаясь Прямой линии. Об этом он заявил в субботу, 23 ноября, в ходе XIX съезда политического объединения.

Глава российского государства заявил, что члены партии должны решать острые проблемы задолго до того, как их озвучат в ходе Прямой линии. Президент подчеркнул, что единороссы должны бороться и решать задачи.

«Партия должна терзать, трясти добиваться решений от чиновников», — заявил Путин в ходе съезда.

Российский лидер также подчеркнул, что главная цель партии заключается в обеспечении прорыва в развитии России. Он добавил, что это исторический вызов, который касается всех.

Ранее Путин выступил с приветственной речью на съезде партии, где заявил, что у «Единой России» нет морального права на халтуру.