«Единая Россия» поддержит гражданских активистов и НКО, сообщил Сергей Боярский

Новая рабочая группа, созданная «Единой Россией», будет поддерживать структуры гражданского общества и некоммерческие организации (НКО). Об этом сообщил сопредседатель центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский в рамках 19-го съезда «Единой России».

«Это уже мое направление — гражданское общество, общественные организации, НКО. Я координирую центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников «Единой России». У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим центром социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности», — полагает Боярский.

Новая рабочая группа также будет взаимодействовать с гражданскими активистами. Поэтому она выделена в отдельное направление не просто так, заметил парламентарий. Боярский добавил, что «Единая Россия» открыта к сотрудничеству в этой сфере: в съездах принимают участие и люди «не всегда окрашенные в партийные цвета собрания».

«Главное — реализация их основного вида деятельности в зависимости от направления. Мы хотим стать им опорой, помощниками, учитывая, что партийный ресурс ведущей политической силы всепроникающий, наши представители есть во всех исполнительных органах власти. Мы таким образом на самом разном уровне можем оказывать им качественную поддержку», — резюмировал Боярский.

Сегодняшнее собрание «Единой России» стало 19-м в истории партии. Оно проходит в столице, на ВДНХ. В нем принимают участие две тысячи граждан. На собрании обсудят электоральные вопросы, касающиеся участия партии в выборах. В частности, избирательной кампании в Госдуму, которая состоится в 2021 году.