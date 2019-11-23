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14:27   23 Ноября 2019
Россия

Путин заявил, что «Единая Россия» не имеет морального права на халтуру

Путин заявил, что «Единая Россия» не имеет морального права на халтуру

Президент России Владимир Путин заявил, что у сторонников «Единой России» нет морального права халтурить и прикрываться популизмом. Об этом он заявил 23 ноября в ходе съезда партии. 

По словам главы государства, в основе деятельности любой политической партии лежат нравственные ориентиры человека. Президент подчеркнул, что люди должны быть готовы отстаивать эти принципы. 

«Словоблуды и конъюктурщики, приставшие к партии, сдадут не только партию, но и страну сдадут. И такое было в нашей истории. Даже в новейшей истории», — заявил Путин. 

Сегодня президент России приехал на съезд заседания партии «Единая Россия», в ходе которого планируется подвести итоги работы политического объединения за 2019 год и обсудить задачи на будущее.

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Автор: Олег Королев

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