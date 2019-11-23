Путин заявил, что «Единая Россия» не имеет морального права на халтуру

Президент России Владимир Путин заявил, что у сторонников «Единой России» нет морального права халтурить и прикрываться популизмом. Об этом он заявил 23 ноября в ходе съезда партии.

По словам главы государства, в основе деятельности любой политической партии лежат нравственные ориентиры человека. Президент подчеркнул, что люди должны быть готовы отстаивать эти принципы.

«Словоблуды и конъюктурщики, приставшие к партии, сдадут не только партию, но и страну сдадут. И такое было в нашей истории. Даже в новейшей истории», — заявил Путин.

Сегодня президент России приехал на съезд заседания партии «Единая Россия», в ходе которого планируется подвести итоги работы политического объединения за 2019 год и обсудить задачи на будущее.