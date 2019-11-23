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14:14   23 Ноября 2019
Россия

Сын президента Египта назначен военным атташе в Москву

Сын президента Египта назначен военным атташе в Москву

Военным атташе посольства в Москве назначен старший сын президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси Махумуд ас-Сиси. Об этом в субботу, 23 ноября, написал информационный портал Mada Masr.

По информации СМИ, Махумед ас-Сиси — старший сын лидера Египта — занимал должность в Службе общей разведки. В следующем году его планируют отправить в Россию на длительный срок. Уточняется, что речь идет о нескольких месяцах или даже лет. Портал подчеркивает, что перед командировкой в Россию он будет переведен в Управление военной разведки. 

Официально Каир пока не подтвердил эту информацию. Известно, что на предыдущей должности в Службе разведки сын египетского президента курировал средства массовой информации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество

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