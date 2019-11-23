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14:36   23 Ноября 2019
Россия

Google прислушался к требованиям ужесточить условия размещения политической рекламы

Google прислушался к требованиям ужесточить условия размещения политической рекламы

Американская корпорация Google, в чьи владения входит платформа YouTube, сделала заявление об ужесточении условий размещения политической рекламы после требований Совета Федерации, связанных с защитой суверенитета и предотвращением вмешательства во внутреннюю политику России. О нововведениях в Google сообщили в среду, 20 ноября.

Глава временной комиссии СовФеда Андрей Климов заявил, что в ведомстве положительно встретили решение Google и расценили его как шаг в верном направлении.

«Понятно, что еще не известно, как они поведут себя в практическом плане, но это действительно шаг в правильном направлении», — добавил сенатор.

Претензии были вызваны политической предвзятостью видео-хостинга YouTube, наблюдавшиеся этим летом. Тогда незаконные акции, проводимые не прошедшими в Московскую городскую думу кандидатами, Лобовью Соболь, Ильей Яшиным, Иваном Ждановым, и другими сообщниками блогера Алексея Навального, рекламировались по поводу и без на популярной платформе.

Так, отстраненные кандидаты, в чьих подписных листах, к примеру, были обнаружены подписи «мертвых душ», умерший граждан, или вовсе не существующих, оплатили рекламную компанию на платформе. Видео-призывы к участию в незаконных протестных акциях появлялись в разделе «рекомендованное», зачастую не только если пользователь просматривал политические ролики, но и, к примеру, если он смотрел мультфильмы.

Google прислушался к требованиям ужесточить условия размещения политической рекламы

Роскомнадзор заподозрил неладное и направил в корпорацию Google письмо с требованиями прекратить использовать платформу YouTube в качестве рассадника политической рекламы. Также в сообщении упоминалось, что рекламируемые ролики направлены на подрыв региональных и федеральных выборов в России.

Наиболее же интересно что в рекомендации активно попадали лишь «правильные» каналы и блогеры, а те, чей взгляд с ними разнился были блокированы. Записи журналистки Леси Рябцевой и блогера Илиаса Меркури — отличный пример. Оба они рассказали, что во время из трансляций регулярно прерывались звук и картинка.

 

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Автор: Лев Собакин
#google #youtube #политическая реклама

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