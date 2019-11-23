Четыре губернатора официально стали новыми членами «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил партбилеты новым членам партии, среди которых несколько глав субъектов РФ и бизнесмены. Церемония прошла в рамках XIX-го съезда партии.

Среди тех, кто получил партбилет «ЕР»: глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Также удостоверения торжественно вручили заместителю гендиректора ОАО РЖД Александру Шаханову и президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, гендиректору корпорации развития Оренбургской области Игнату Петухову, депутату Московской областной Думы Вячеславу Фомичеу и др.

«Это древняя, уходящая еще в советские времена традиция», — отметил российский премьер.

В начале 19 съезда «Единой России» Медведев отметил, что те политики, которые возглавили списки «Единой России» на региональных выборах решили продолжить внутрипартийную работу.