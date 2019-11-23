Алибасов оценил возможный заработок Исаевой на выпуске ниезданных песен Началовой

О выпуске нескольких ранее не вышедших песен умершей в марте 2019 года Юлии Началовой заявила накануне ее пиар-директор Анна Исаева. Так, она рассказала, что в скором времени публика услышит композицию «Останься», которую нашли на студии уже после смерти исполнительницы.

Второй будет выпущена совместная работа Юлии и «народного артиста», чье имя Исаева не называет. Сама Анна уверяет, что просить какие-либо гонорары за эту работу у наследников Началовой «язык не поворачивается ни у рекорд-компании, которая выпустит, ни у всех остальных». По ее словам, все будет выполнено бескорыстно и принесет лишь траты, но не прибыль.

Российский продюсер Бали Алибасов оценил доход, который может принести выпуск этих композиций. Шоумен объяснил, что цена релиза зависит от многих факторов, например, таких как уровень студии, авторов и музыкантов. А потому, он считает, говорить о конкретных цифрах в данном случае крайне трудно.

«Это может быть и тысяча долларов и десять тысяч долларов. Все по-разному. Все зависит от того, кто был привлечен», — заключил Алибасов.

Бари Алибасов убежден, что успех композиций никак не будет зависеть от их предыстории. По его мнению, некоторый ажиотаж биография исполнительницы может вызвать, но он будет недолгим, ведь для слушателей жизненная история автора — не главное.

«Умер, шмумер — это неважно. Людям либо нравится, либо — не нравится. Вот и все», — выразил свой взгляд Алибасов.

Певица Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от сердечного приступа. Многие ценители ее творчества до сих пор не могут смириться с уходом 38 летней поп-дивы.