Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Ходорковский назначил главой «Открытой России» в Москве мундепа-провокатора

Ходорковский назначил главой «Открытой России» в Москве мундепа-провокатора

 В России назвали бессмысленной стратегию Украины по возвращению Крыма

В России назвали бессмысленной стратегию Украины по возвращению Крыма

Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

 Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой
Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Ученые назвали причину болезни Паркинсона

Ученые назвали причину болезни Паркинсона

Ходорковский назначил главой «Открытой России» в Москве мундепа-провокатора

Ходорковский назначил главой «Открытой России» в Москве мундепа-провокатора

 В России назвали бессмысленной стратегию Украины по возвращению Крыма

В России назвали бессмысленной стратегию Украины по возвращению Крыма

Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

Толстой заявил о готовности России собрать «туалетную» посылку для украинских коллег

 Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой
Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Ученые назвали причину болезни Паркинсона

Ученые назвали причину болезни Паркинсона

13:29   23 Ноября 2019
Весь мир

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Десять человек погибли, еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в районе сирийского города Телль-Абъяд. Об этом в субботу сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оппозиционной ССА. 

«Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии», — уточнил источник агентства. 

Отмечается, что количество жертв взрыва может вырасти. 

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Ранее на автовокзале города Аль-Баб в субботу, 16 ноября, случился теракт. В результате подрыва заминированного автомобиля погибли 20 мирных жителей города, еще 40 получили травмы и ранения. Неделей ранее также случился тройной теракт в сирийских Камышлах, погибли три человека.

Некоторые источники полагают, что к организации перечисленных взрывов могут быть причастны курдские бандформирования, связанные с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Члены этой организации брали на себя ответственность за наиболее кровавые теракты на территории турецкого государства. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...