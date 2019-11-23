Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни десяти человек

Десять человек погибли, еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в районе сирийского города Телль-Абъяд. Об этом в субботу сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оппозиционной ССА.

«Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии», — уточнил источник агентства.

Отмечается, что количество жертв взрыва может вырасти.

#BREAKING : #Syria : The first moments after an VBIED explosion in the city of Tell Abyad in #Raqqah Governorate. According to preliminary reports 10 people were killed and more than 25 others were injured. pic.twitter.com/7p96qFD6wK — Conflict Intelligence Network ???? (@ConflictTeam) November 23, 2019

Ранее на автовокзале города Аль-Баб в субботу, 16 ноября, случился теракт. В результате подрыва заминированного автомобиля погибли 20 мирных жителей города, еще 40 получили травмы и ранения. Неделей ранее также случился тройной теракт в сирийских Камышлах, погибли три человека.

Некоторые источники полагают, что к организации перечисленных взрывов могут быть причастны курдские бандформирования, связанные с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Члены этой организации брали на себя ответственность за наиболее кровавые теракты на территории турецкого государства.