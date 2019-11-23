Ходорковский назначил главой «Открытой России» в Москве мундепа-провокатора

В минувшие выходные в Берлине состоялось третье вручение ежегодной премии «Профессия - журналист», которая создана и финансируется организацией «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) беглого олигарха Михаила Ходорковского. Параллельно прошла трёхдневная конференция «Россия для граждан», на которой выступил сам олигарх и ряд известных оппозиционных деятелей.

Официально заявлено, что конференция проходила в форме дискуссий на разные политические темы, напрямую связанные с думскими выборами 2021 года. Однако список приглашенных гостей и последовавшие после конференции новости о перестановках в оппозиционных рядах свидетельствуют, что встреча была исключительно рабочей. В интервью немецкому изданию Deutsche Welle Ходорковский открыто намекнул, что Россию в дни выборов ждёт «гонконгский сценарий».

Работать над радикализацией протестов в Москве назначили депутата МО Печатники Сергея Власова – из поездки в Берлин именно он вернулся главой столичного подразделения «Открытая Россия».

Сам Власов предпочитает не афишировать свою деятельность в «открытке» и позиционирует себя в качестве независимого политика. Дело дошло до того, что он удаляет посты на своих страницах в соцсетях, которые могли бы связать его с организацией Ходорковского. Например, 26 марта он так прокомментировал на своей странице в Facebook попытку активистов зарегистрировать «Открытую Россию».

«Оказавшись в ситуации, когда российским гражданам на территории России с использованием российских средств приходится доказывать свою связь с Россией, чтобы вести просветительскую и правозащитную, исключительно мирную деятельность, проведены собрания в 44 регионах и поданы документы на регистрацию», - написал Власов.

Сегодня эта запись удалена и сохранилась лишь в СМИ, процитировавших мундепа. В то же время ресурсы «открытки» продолжают освещать деятельность одного из своих главных активистов.

Судя по излюбленной теме Власова, он попытается организовать массовые беспорядки, о которых говорил Ходорковский, на теме строительства многополосных автотрасс в Москве. Идея запретить строительство юго-восточной хорды является идеей фикс для нового лидера «открытки». Понимая, что строительство трассы не является темой общероссийской, и даже общегородской, он приправил её радиационным скандалом. Если начать строить трассу, то вскроются захоронения опасных отходов и радиация накроет столицу России и окрестности, запугивает Власов своих последователей.

Тут мундеп использует ставший у несистемной оппозиции классикой приём с подменой фактов. Речь в заявлениях Власова идёт о Московском заводе полиметаллов, который в советский период складировал радиоактивные отходы в близлежащем могильнике. Сегодня дезактивацией территории занимаются специалисты ФГУП «Родон», а Госкомархитектуры неоднократно отмечал, что трасса будет строиться на безопасном удалении от захоронения. В Департаменте строительства Москвы особо отметили, что в случае обнаружения незарегистрированных радиоактивных захоронений, они будут дезактивированы – специально для этого в проекте выделен отдельный пункт расходов.

Как видно, проблемный участок хоть и имеется, но власти его наличие учли со всех возможных ракурсов. В такой ситуации ответственный мундеп должен лишь тщательно следить за выполнением строительных работ и призывать коллег следовать его примеру. Власов же требует всё отменить, запретить и перегородить, ведь скандалом популярность заработать проще, чем работой.

В этом методы Власова полностью совпадают с приёмами других именитых несистемных оппозиционеров, что не случайно - как уже упоминалось, он посещал конференцию Ходорковского в Берлине. В Москве он также сотрудничает со структурами беглого олигарха. Так, при попытке выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы активист «открытки» использовал «Центр сбора подписей» Алексея Навального, но даже это не помогло ему преодолеть электоральный барьер – народная поддержка у Власова оказалась нулевой.

Скорее всего, он и не планировал реально участвовать в выборах, он намеренно повёл заведомо провальную кампанию, чтобы в будущем выставить себя «жертвой властей». Это позволит ему рассказывать своим потенциальным избирателям, что «власти его боятся», поэтому и сняли с выборов. Для примера, точно аналогичную риторику сейчас использует Любовь Соболь, также провалившая выборы.

Ещё один важный момент – Власов уже сейчас создаёт сеть для организации протестов. Новый глава «Открытой России» регулярно выезжает в регионы, где рассказывает местным оппозиционерам о том, какими методами им следует организовывать борьбу. Сам Власов обучается этому как раз на таких конференциях, как в Берлине.