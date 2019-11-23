Вице-спикер ГД не исключил, что РФ пропустит две Олимпиады из-за отзыва лицензии у РУСАДА

Россия может пропустить летнюю Олимпиаду в Токио в 2020 году, считает вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев. Такие санкции последуют, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишат статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.

С рекомендацией отозвать статус РУСАДА выступи комитет по соответствию WADA. Вопрос рассмотрят на заседании организации 9 декабря. Лишение РУСАДА статуса грозит России потерей права проводить международные соревнования и запретом на участие российских спортсменов в крупнейших международных турнирах, в том числе Олимпийских играх.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев уверен, что избежать даже минимальных санкций у наших спортсменов не выйдет.

«В последнее время мы находимся в стадии одного из самых громких за всю историю нашей страны антидопингого скандала, поскольку данные представленные московской лабораторией от РУСАДА в адрес WADA по их запросу выявило огромное количество несовпадений», — рассказал Лебедев «Политике Сегодня».

Такое нарушение, по мнению политика, куда более серьезное, чем, если бы несколько спортсменов попались на антидопинговой проверке во время международных соревнований, отмечает Лебедев. Поэтому вполне возможно, что Россию отстранят от участия в Олимпиаде минимум на четыре года, а то и на восемь лет.

«Пропуск двух олимпиад отбросит нашу страну на задворки мирового спорта. А спортсмены, которые посвятили свою жизнь подготовке и участию в Олимпийских играх останутся в не удел, потому что пропустить одну олимпиаду, а следующая через четыре года! Не каждый спортсмен… возраст-то идет!» — возмутился Лебедев.

И все же есть надежда на то, что российским спортсменам разрешат участвовать в Олимпиаде и даже под триколором, отметил вице-спикер Госдумы. По его словам, министр спорта РФ Павел Колобков дал официальный ответ по всем пунктам претензий WADA.

«Нам бы, конечно, хотелось, чтобы решение было приято в нашу пользу, поскольку на огромный список вопросов, которые последовали со стороны WADA в адрес нашей спортивной организации по каждому пункту были даны комментарии. Мы надеемся, что эти комментарии все-таки удовлетворят WADA и исполком, и они не будут принимать самое строгое решение [– отстранение]», — добавил Лебедев.

Минспорта РФ в начале октября направило официальное письмо в WADA, в котором ответило на 31 вопрос организации по работе Московской антидопинговой лаборатории.

В сентябре WADA объявило о намерении лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории: база, переданная экспертам в январе, якобы отличается от той, что уже имелась у WADA.