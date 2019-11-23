В России назвали бессмысленной стратегию Украины по возвращению Крыма

Украинским властям бесполезно разрабатывать стратегии по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, сообщает 23 ноября РИА Новости.

По словам Гемпеля, власти Киева на протяжении более 20 лет пытались провести украинизацию Крыма, однако им так и не удалось этого сделать.

«И уж теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Все это напрасная трата времени и сил», — сказал Гемпель.

Он также заявил, что киевским политикам выгоднее подумать о добрососедстве с Россией «в интересах своих же граждан» вместо того, чтобы тратить потенциал впустую.

Ранее стало известно, что команда украинского лидера Владимира Зеленского работает над стратегией возвращения Крыма в состав Украины. По словам руководителя Представительства президента в Крыму Антона Кориневича, позиции по Крыму на Украине «никто сдавать не собирается».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что крымский вопрос закрыт навсегда.