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14:06   23 Ноября 2019
Россия

Регионы РФ получат почти 339 миллионов рублей на празднование 75-летия Победы

Регионы РФ получат почти 339 миллионов рублей на празднование 75-летия Победы

Правительство одобрило выделение из резервного фонда почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы в 2020 году. Соответствующее решение власти приняли 21 ноября на заседании кабинета министров, сообщается на официальном сайте кабмина.

«В целях подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне... предлагается выделить из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 338,9 млн рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации», — указывается в заявлении.

Минобороны РФ получит 338,9 миллиона рублей на программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2014 годы».

В 2020 году будет отмечаться юбилейная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести мероприятие празднования 75-летия Великой Победы «от сердца» и без формальностей.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #день победы

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