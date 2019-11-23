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12:54   23 Ноября 2019
Сирия

Россию решительно не устраивает воровство США сирийской нефти - Косачев

Россию решительно не устраивает воровство США сирийской нефти - Косачев

Председатель комитета  Совета Федерации по международным делам Константин Косачев  иронично прокомментировал заявление американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри о том, что американские военные законно «охраняют» сирийскую нефть.

Сенатор пишет в Facebook, что «поборники либерального мироустройства» игнорируют международное право и действуют по принципу «порядка, основанного на правилах». Слова Джеффри о том, что США якобы законно контролируют нефтяные поля в Сирии, прямое подтверждение наплевательскому отношению к международным нормам.

«Вот так. Какая разница, на каких основаниях США в принципе в Сирии и при чем здесь месторождения. Законно, и все тут,» — возмущен Косачев.

Также он иронично отмечает, что, вероятно, Соединенные Штаты считают себя исключительными, а поэтому «им закон не писан». И намекает, что государство не просто контролирует, но и имеет свои виды на занявшие центральное место в спорах месторождения:

«Тем более что нефти на всех рассчитано не было», — пишет сенатор.

Накануне специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что действия Вашингтона «по охране» нефтяных полей в Сирии совершенно законны. А также сообщил, что США намерены поддерживать «Сирийские демократические силы», так как они могут оказать помощь в борьбе с запрещенной на территории России террористической группировкой ИГ.

Ранее ФАН выяснило, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi (более известной под своим первым названием — Blackwater), были переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор, чтобы обеспечить незаконный вывоз нефти из страны Соединенными Штатами Америки. Минобороны РФ также публиковало снимки со спутника, на которых видно, что американские военные задействованы в контрабанде ворованной сирийской нефти.

 

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #сирия #косачев #джеффри

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