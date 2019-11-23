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12:23   23 Ноября 2019
Весь мир

Ученые назвали причину болезни Паркинсона

Ученые назвали причину болезни Паркинсона

Применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые Университета Хельсинки, говорится в пресс-релизе на Medical Xpress.

Наибольшую опасность представляют антибиотики широкого спектра действия и те, что применяются против анаэробных бактерий и грибков, считает руководитель научной группы Филип Шеперьянс. 

Специалист также подчеркнул, что у большинства пациентов, которые страдают от этого неврологического заболевания, патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению медлительности, тремора и мышечной ригидности. 

Ранее американские и нидерландские ученые заявили, что мир в скором будущем охватит пандемия болезни Паркинсона. Они связали это с демографической ситуацией и другими факторами. В современном мире расстройства нервной системы являются одной из причин инвалидности. При этом наиболее распространение за последние десять лет получила болезнь Паркинсона. 

Отмечается, что количество пациентом с этим заболеванием превысило шесть миллионов с 1990 по 2015 год. По данным ученых, в связи с увеличением среднего возраста населения количество больных к 2040 году превысит 12 миллионов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #общество #весь мир #ученые #болезнь паркинсона

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