Ученые назвали причину болезни Паркинсона

Применение антибиотиков увеличивает риск развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые Университета Хельсинки, говорится в пресс-релизе на Medical Xpress.

Наибольшую опасность представляют антибиотики широкого спектра действия и те, что применяются против анаэробных бактерий и грибков, считает руководитель научной группы Филип Шеперьянс.

Специалист также подчеркнул, что у большинства пациентов, которые страдают от этого неврологического заболевания, патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению медлительности, тремора и мышечной ригидности.

Ранее американские и нидерландские ученые заявили, что мир в скором будущем охватит пандемия болезни Паркинсона. Они связали это с демографической ситуацией и другими факторами. В современном мире расстройства нервной системы являются одной из причин инвалидности. При этом наиболее распространение за последние десять лет получила болезнь Паркинсона.

Отмечается, что количество пациентом с этим заболеванием превысило шесть миллионов с 1990 по 2015 год. По данным ученых, в связи с увеличением среднего возраста населения количество больных к 2040 году превысит 12 миллионов.