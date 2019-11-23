Сябитова упрекнула заявившего о старении россиянок журналиста в незнании русских женщин

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова не согласилась с мнением китайского журналиста о преждевременном старении русских женщин. Свою позицию она пояснила радиостанции «Говорит Москва».

Телеведущая упрекнула китайского журналиста в том, что он не знает русских женщин, которые с возрастом только хорошеют.

«Есть такое выражение: «В 45 – баба ягодка опять». Это имеет отношение именно к русским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит – это да. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией», – уверена Сябитова.

Вместе с тем телеведущая признала, что нередко замужние россиянки «расслабляются» и начинают выглядеть хуже, так как после вступления в брак женщины уже меньше внимания уделяют своей внешности.

Ранее журналист китайского портала Sohu заявил, что русские женщины после свадьбы начинают хуже за собой следить, набирают лишний вес и поэтому быстрее стареют, чем азиатки.