Менеджер Юлии Началовой анонсировала выход ее неизданных песен

Пиар-менеджер покойной исполнительницы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о том, какие из ее неизданных песен скоро услышит публика. Радостную новость для поклонников певицы Исаева сообщила в Instagram.

Так, она пишет, что первой выйдет композиция «Останься», которую обнаружили на студии уже после смерти Юлии. Ценителям творчества Началовой предлагается самим выбрать обложку для новой композиции.

Второй, по словам пиар-директора артистки, станет совместная песня в дуэте «с народным артистом, однако его имя не называется. Кроме того, Исаева напоминает, что вышла книга о Юлии, которую написала ее тетя.

«Я уже читала! Это реквием!», — пишет она.

Артистка скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за остановки сердца.

Юлия Висторовна Началова родилась в Воронеже, а свою музыкальную карьеру построила в Москве. Оба ее родителя были музыкантами, с детства она была связана с музыкальной средой: участвовала в мюзиклах, телепередачах, конкурсах. Наибольшую известность Юлия получила после выхода таких хитов как «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».