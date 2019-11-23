Муж Заворотнюк шокировал поклонников в Instagram

Российский фигурист Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все снимки, в том числе с супругой Анастасией Заворотнюк. Об этом стало известно в субботу, 23 ноября.

Ранее близкие звезды «Моей прекрасной няни» прокомментировала слух о том, что Петр Чернышев задумался о разводе с Анастасией. Поводом для этого якобы стало состояние здоровья актрисы. Однако семья Заворотнюк заверила, что это неправда. Они также опровергли слухи о кончине артистки.

Несмотря на это, слухи о состоянии артистки пока не утихают. Сейчас масло в огонь подлил Петр Чернышев, удалив все снимки в своем Instagram аккаунте, в том числе с женой. Поклонников также шокировало, что фигурист отписался от всех друзей, следивших за его жизнью в социальной сети.

Действия Чернышева спровоцировали новую волну слухов, однако сам спортсмен никак не прокомментировал решение полностью очистить аккаунт в социальной сети.

Сейчас, по неподтвержденным данным, Анастасия находится в подмосковной больнице, где проходит реабилитацию. Как сообщили родственники Заворотнюк, актриса действительно борется с заболеванием, но каким — не уточнили.