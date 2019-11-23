Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал Японию признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Об этом он заявил в субботу, 23 ноября, передает ТАСС.

Ранее генсек кабмина Японии Есихидэ Суги заявил, что его страна продолжит переговоры с Россией по мирному договору, основываясь на своей базовой позиции о решении территориальной проблемы и последующего заключения мирного договора.

По словам Лаврова, Россия, в свою очередь, руководствуется договоренностями, которые были достигнуты на высшем уровне между главой российского государства и премьер-министром Японии. Лидеры стран договорились продвигаться в обсуждении проблем на основе декларации 1956 года, напомнил министр.

«<...> Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — подчеркнул он.

Ранее Лавров также выразил обеспокоенность Японии по поводу ее военного сотрудничества с США, которое может быть направлено против России.