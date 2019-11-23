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11:31   23 Ноября 2019
Россия

Лавров в Токио заявил, что Япония должна признать Курилы российскими

Лавров в Токио заявил, что Япония должна признать Курилы российскими

Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал Японию признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Об этом он заявил в субботу, 23 ноября, передает ТАСС.

Ранее генсек кабмина Японии Есихидэ Суги заявил, что его страна продолжит переговоры с Россией по мирному договору, основываясь на своей базовой позиции о решении территориальной проблемы и последующего заключения мирного договора. 

По словам Лаврова, Россия, в свою очередь, руководствуется договоренностями, которые были достигнуты на высшем уровне между главой российского государства и премьер-министром Японии. Лидеры стран договорились продвигаться в обсуждении проблем на основе декларации 1956 года, напомнил министр. 

«<...> Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное»,  — подчеркнул он.

Ранее Лавров также выразил обеспокоенность Японии по поводу ее военного сотрудничества с США, которое может быть направлено против России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #япония #политика #общество #курильские острова

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