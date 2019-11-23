Анкара и Москва ведут переговоры о создании наблюдательных пунктов в Сирии

Москва и Анкара в ближайшие дни договорятся о создании наблюдательных пунктов в САР. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По словам Акара, совместные патрулирования Турции и России станут еще более полезными и успешными в ближайшие дни. Турция продолжит прилагать усилия для полного прекращения огня, чтобы вернуть людей к спокойной жизни. Для этого страна проводит с Россией координацию в некоторых районах САР.

«В дополнение к турецко-российскому патрулированию с РФ ведутся переговоры о создании нескольких наблюдательных пунктов, в ближайшие дни появится определенность по этой теме», — заявил он.

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил старт антитеррористической операции на севере САР «Источник мира» для создания там буферной зоны. По замыслу Анкары в этот район смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Главная цель операции — уничтожение террористического коридора, который курдские боевики попытались создать вдоль границы республики.

22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега после шестичасовых переговоров в Сочи заключили меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Документ состоит из 10 пунктов и призван урегулировать обстановку в регионе. Стороны договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными.