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11:12   23 Ноября 2019
Весь мир

Анкара и Москва ведут переговоры о создании наблюдательных пунктов в Сирии

Анкара и Москва ведут переговоры о создании наблюдательных пунктов в Сирии

Москва и Анкара в ближайшие дни договорятся о создании наблюдательных пунктов в САР. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По словам Акара, совместные патрулирования Турции и России станут еще более полезными и успешными в ближайшие дни. Турция продолжит прилагать усилия для полного прекращения огня, чтобы вернуть людей к спокойной жизни. Для этого страна проводит с Россией координацию в некоторых районах САР. 

«В дополнение к турецко-российскому патрулированию с РФ ведутся переговоры о создании нескольких наблюдательных пунктов, в ближайшие дни появится определенность по этой теме», — заявил он. 

Анкара и Москва ведут переговоры о создании наблюдательных пунктов в Сирии

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил старт антитеррористической операции на севере САР «Источник мира» для создания там буферной зоны. По замыслу Анкары в этот район смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Главная цель операции — уничтожение террористического коридора, который курдские боевики попытались создать вдоль границы республики.

22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега после шестичасовых переговоров в Сочи заключили меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Документ состоит из 10 пунктов и призван урегулировать обстановку в регионе. Стороны договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #политика #анкара #общество

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