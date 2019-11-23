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Россия одержала победу на первом матче ЧМ–2019 по пляжному футболу

Россия одержала победу на первом матче ЧМ–2019 по пляжному футболу
11:54   23 Ноября 2019
Весь мир

Россия одержала победу на первом матче ЧМ–2019 по пляжному футболу

Россия одержала победу на первом матче ЧМ–2019 по пляжному футболу

Российская сборная по пляжному футболу, дважды становившаяся чемпионом мира, одержала победу в стартовом соревновании первенства в Парагвае.

В Асуньоне соперники из Синегала уступили российским игроками со счетом 7:8. Три мяча у россиян забил Федор Земсков и по два гола -  Артур Папоротный и Борис Никоноров. Один мяч синегальские игроки забили в свои ворота.

Тренер сборной Михаил Лихачев отметил, что матч получился очень драматичным.

«Зрителям, конечно, одно удовольствие такую встречу посмотреть, но для тренеров такие поединки – не самое лучшее времяпрепровождение», – прокомментировал игру Лихачев.

Следующий матч команда Михаила Лихачева сыграет со сборной ОАЭ 24 ноября. Еще один поединок российская сборная проведет с белорусами.

В чемпионате участвуют 16 сборных со всего мира.

Ранее Россия дважды одерживала победу на чемпионате мира по пляжному футболу — в 2011 и в 2013 годах.

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Автор: Алина Бранцевич
#спорт #общество #пляжный футбол

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