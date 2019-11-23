Россия одержала победу на первом матче ЧМ–2019 по пляжному футболу
Российская сборная по пляжному футболу, дважды становившаяся чемпионом мира, одержала победу в стартовом соревновании первенства в Парагвае.
В Асуньоне соперники из Синегала уступили российским игроками со счетом 7:8. Три мяча у россиян забил Федор Земсков и по два гола - Артур Папоротный и Борис Никоноров. Один мяч синегальские игроки забили в свои ворота.
Тренер сборной Михаил Лихачев отметил, что матч получился очень драматичным.
«Зрителям, конечно, одно удовольствие такую встречу посмотреть, но для тренеров такие поединки – не самое лучшее времяпрепровождение», – прокомментировал игру Лихачев.
Следующий матч команда Михаила Лихачева сыграет со сборной ОАЭ 24 ноября. Еще один поединок российская сборная проведет с белорусами.
В чемпионате участвуют 16 сборных со всего мира.
Ранее Россия дважды одерживала победу на чемпионате мира по пляжному футболу — в 2011 и в 2013 годах.