Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

Власти Москвы намерены внедрить систему по контролю за передвижением всех транспортных средств в Центральном федеральном округе, подключив к ней 16 регионов. Об этом в субботу сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Центр организации дорожного движения.

По данным газеты, благодаря системе контроля получится наблюдать за перемещением более 16 миллионов зарегистрированных в ЦФО автомобилей. Борьба с угонщиками и нарушителями станет намного эффективнее, считают городские власти.

«Система позволит также автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт», — пояснили изданию в ЦОДД.

Отмечается, что сумма, выделенная на создание системы, составила 204,4 миллиона рублей. Тендер выиграла компания ООО «Стандартпроект». Организация планирует внедрить систему за 202,3 миллиона рублей. В ЦОДД также уточнили, что на создание и внедрение системы уйдет полгода.