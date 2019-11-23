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10:57   23 Ноября 2019
Россия

Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

Власти Москвы намерены внедрить систему по контролю за передвижением всех транспортных средств в Центральном федеральном округе, подключив к ней 16 регионов. Об этом в субботу сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Центр организации дорожного движения.

По данным газеты, благодаря системе контроля получится наблюдать за перемещением более 16 миллионов зарегистрированных в ЦФО автомобилей. Борьба с угонщиками и нарушителями станет намного эффективнее, считают городские власти. 

«Система позволит также автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт», — пояснили изданию в ЦОДД.

Отмечается, что сумма, выделенная на создание системы, составила 204,4 миллиона рублей. Тендер выиграла компания ООО «Стандартпроект». Организация планирует внедрить систему за 202,3 миллиона рублей. В ЦОДД также уточнили, что на создание и внедрение системы уйдет полгода. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #автомобиль #общество

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