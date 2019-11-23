Джонсон отверг влияние РФ на Brexit, назвав домыслы теорией о бермудском треугольнике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия никак не могла повлиять на решение миллионов британцев покинуть Евросоюз в ходе референдума 2016 года.

В ходе дебатов Джонсон подчеркнул, что нет никаких доказательств тому, что Россия вмешивалась в Brexit или влияла на последующие выборы. Все домыслы по этому поводу премьер назвал теорией о бермудском треугольнике, передает Sky News.

«Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике», — отметил Джонсон.

О том, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты референдума по Brexit в июне 2016 года и выборы 2017 года заявили в комитете по разведке и безопасности палаты общин. Они подготовили доклад об этом и еще в октябре передаели его премьер-министру. Джонсон помешал его публикации.