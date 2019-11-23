Москва обеспокоена военным союзом Японии и США, заявил Лавров

Россия озабочена укреплением японско-американского военного и политического альянса. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 23 ноября в ходе встречи министров в Нагое.

По словам Лаврова, военное сотрудничество Токио и Вашингтона является препятствием для построения отношений между РФ и Японией. Он напомнил, что США всегда публично подтверждали тот факт, что главная угроза для них — Россия и Китай, и что все их военные альянсы создаются исходя из этих вызовов.

«Мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы, о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации», — рассказал журналистам Лавров.

В свою очередь, японская сторона пообещала дать ответ на беспокойство России. Москва намерена продолжить диалог между двумя государствами, отметил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил, что укрепление военно-политического союза Японии и США станет одной из главных тем предстоящего визита министра иностранных дел Японии в Россию.