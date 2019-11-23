Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса

Русские женщины стареют гораздо быстрее, чем китайские, так как после свадьбы начинают набирать лишний вес и перестают за собой следить. К такому выводу пришел журналист китайского портала Sohu.

Автор гипотезы отмечает, что у россиянок есть весомое преимущество - генетика. Но она не в силах помочь, когда женщина слишком быстро набирает вес.

«Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — утверждает журналист.

Он также отмечает, что так как в России почти всегда холодно, то жители страны привыкли к высококалорийной пище, а значит быстрее набирают лишний вес. Замедлить процесс старения можно, если после свадьбы женщина будет следить за собой, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, считает автор статьи.