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 Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса

Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса
10:03   23 Ноября 2019
Весь мир

Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса

Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса

Русские женщины стареют гораздо быстрее, чем китайские, так как после свадьбы начинают набирать лишний вес и перестают за собой следить. К такому выводу пришел журналист китайского портала Sohu

Автор гипотезы отмечает, что у россиянок есть весомое преимущество - генетика. Но она не в силах помочь, когда женщина слишком быстро набирает вес.

«Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — утверждает журналист.

Он также отмечает, что так как в России почти всегда холодно, то жители страны привыкли к высококалорийной пище, а значит быстрее набирают лишний вес. Замедлить процесс старения можно, если после свадьбы женщина будет следить за собой, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, считает автор статьи.

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Автор: Мария Владимирова
#китай #общество #весь мир #россиянка #старение

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