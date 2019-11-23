Температура в Москве в субботу упадет до минус пяти градусов

Москвичей в субботу ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице упадет до минус пяти градусов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Переменная облачность, без осадков. Днем в Москве минус 3 — минус 5, по области от минус двух до минус семи», — сказал Леус.

По словам метеоролога, ветер будет южным, его скорость составит от двух до семи метров в секунду. Что касается атмосферного давления, оно будет постепенно снижаться к вечеру, и составит 765 миллиметров ртутного столба, что существенно превысит норму.