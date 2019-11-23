Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

 Москва обеспокоена военным союзом Японии и США, заявил Лавров

Москва обеспокоена военным союзом Японии и США, заявил Лавров

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

 Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Джонсон отверг влияние РФ на Brexit, назвав домыслы теорией о бермудском треугольнике

Джонсон отверг влияние РФ на Brexit, назвав домыслы теорией о бермудском треугольнике

 Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса

Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса
Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

Через полгода в ЦФО внедрят онлайн-слежку за каждым автомобилем

 Москва обеспокоена военным союзом Японии и США, заявил Лавров

Москва обеспокоена военным союзом Японии и США, заявил Лавров

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

 Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Джонсон отверг влияние РФ на Brexit, назвав домыслы теорией о бермудском треугольнике

Джонсон отверг влияние РФ на Brexit, назвав домыслы теорией о бермудском треугольнике

 Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса

Китайский журналист объяснил преждевременное старение россиянок быстрым набором веса
9:30   23 Ноября 2019
Россия

Россия разрабатывает новые маршруты для патрулирования на севере САР

Россия разрабатывает новые маршруты для патрулирования на севере САР

Сотрудники российской военной полиции разрабатывают новые маршруты для патрулирования северной части САР. Об этом заявил офицер военной полиции ВС РФ Вадим Рыженков в субботу, 23 ноября, передает ТАСС. 

«Личный состав военной полиции узнает местность, менталитет местных жителей, дороги. Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести», — сказал он.

По его словам, в группу, которая занимается рекогносцировкой, входят три бронемашины «Тигр». Он также отметил, что протяженность нового маршрута относительно небольшая — 50 километров. Путь пролегает через десяток деревень. Новые и дополнительные маршруты следует проработать в целях безопасности, заключил он. 

Ранее сообщалось, что российская военная полиция провела провела очередное патрулирование по трем маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо. Кроме этого, армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по одному маршруту на севере республики. 

Россия разрабатывает новые маршруты для патрулирования на севере САР

9 октября глава Турции Тайип Эдоган объявил о начале антитеррористической военной операции «Источник мира» против вооруженных бандформирований курдов на границе с Сирией. Главная цель операции — уничтожение террористического коридора, который боевики попытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе.

22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега после шести часов переговоров в Сочи заключили меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Документ призван урегулировать ситуацию в Сирии. Согласно договору лидеры должны сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #турция #эрдоган #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...