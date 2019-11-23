Россия разрабатывает новые маршруты для патрулирования на севере САР

Сотрудники российской военной полиции разрабатывают новые маршруты для патрулирования северной части САР. Об этом заявил офицер военной полиции ВС РФ Вадим Рыженков в субботу, 23 ноября, передает ТАСС.

«Личный состав военной полиции узнает местность, менталитет местных жителей, дороги. Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести», — сказал он.

По его словам, в группу, которая занимается рекогносцировкой, входят три бронемашины «Тигр». Он также отметил, что протяженность нового маршрута относительно небольшая — 50 километров. Путь пролегает через десяток деревень. Новые и дополнительные маршруты следует проработать в целях безопасности, заключил он.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция провела провела очередное патрулирование по трем маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо. Кроме этого, армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по одному маршруту на севере республики.

9 октября глава Турции Тайип Эдоган объявил о начале антитеррористической военной операции «Источник мира» против вооруженных бандформирований курдов на границе с Сирией. Главная цель операции — уничтожение террористического коридора, который боевики попытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе.

22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега после шести часов переговоров в Сочи заключили меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. Документ призван урегулировать ситуацию в Сирии. Согласно договору лидеры должны сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными.