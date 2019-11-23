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Мирный житель Ракки подорвался на мине, оставленной курдскими боевиками по примеру ИГ*

Мирный житель Ракки подорвался на мине, оставленной курдскими боевиками по примеру ИГ*

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8:46   23 Ноября 2019
Весь мир

Мирный житель Ракки подорвался на мине, оставленной курдскими боевиками по примеру ИГ*

Мирный житель Ракки подорвался на мине, оставленной курдскими боевиками по примеру ИГ*

Бандформирования курдов виновны в гибели мирного гражданина, который подорвался на мине в северных предместьях Ракки, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

По данным телеканала Jisr TV, мина была оставлена курдскими радикалами из «Демократических сил Сирии» неподалеку от поселка Ат-Тарвазия. ФАН отмечает, что подобная тактика минирования своих позиций перед отступлением из занимаемых районов под натиском противника применяется террористами ИГ* и других крайне радикальных джихадистских группировок.

Напомним, курдские боевики в ходе гражданской войны в Сирии захватили обширные территории, на которых исторически никогда не проживали курды, под видом борьбы с ИГ*, но на самом деле они договаривались с террористами, а не противостояли им. Также под предлогом защиты от террористов ИГ* они захватили нефтяные поля Сирии при поддержке США, после чего занялись наглой контрабандой чужой нефти. Из Ирака на сирийские нефтяные месторождения прибыли также печально известные своей жестокостью наемники из американской ЧВК Blackwater.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #курды #нефть

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