Лавров обсудил с кандидатом на пост посла США в РФ проблемы в двухсторонних отношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что поговорил с кандидатом на пост посла США в РФ Джоном Салливаном о путях преодоления трудностей в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», — уточнил глава МИД РФ.

Напомним, в японской Нагое Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20.