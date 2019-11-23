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Лавров обсудил с кандидатом на пост посла США в РФ проблемы в двухсторонних отношениях

Лавров обсудил с кандидатом на пост посла США в РФ проблемы в двухсторонних отношениях

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7:22   23 Ноября 2019
Весь мир

Лавров обсудил с кандидатом на пост посла США в РФ проблемы в двухсторонних отношениях

Лавров обсудил с кандидатом на пост посла США в РФ проблемы в двухсторонних отношениях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что поговорил с кандидатом на пост посла США в РФ Джоном Салливаном о путях преодоления трудностей в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», — уточнил глава МИД РФ.

Напомним, в японской Нагое Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #лавров

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