Высокопоставленный террорист ИГ* задержан турецкими военными в Сирии

Турецкие военные и союзные силы арестовали боевика ИГ*, причастного к терактам в России, а бандформирования курдов задержали бывшего игиловца в провинции Дейр-эз-Зор, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

Новостное агентство Deir Ezzor 24 сообщает, что радикальные курды из «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали в деревне Аль-Хиссан бывшего боевика ИГ* по имени Саид Мирван Ариф.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, в Сирии пойман высокопоставленный боевик ИГ* Джихад ад-Дин аль-Насир Убейд, организовавший более 20 терактов в России и Германии. Он был идейным вдохновителем и «взрывотехником» терактов, вербовал и обучал «новобранцев» изготовлению бомб. Сейчас его допрашивают.

Напомним, под видом борьбы с террористами ИГ* бандформирования курдов удерживают под своим контролем сирийские нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. Их поддерживают США и наемники из американской ЧВК Blackwater. На самом деле в регионе происходит наглая кража нефти, принадлежащей народу Сирии.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.