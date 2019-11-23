Amazon считает, что на заключение контракта между Пентагоном и Microsoft повлиял Трамп

Американская корпорация Amazon оспорила в суде заключение между Пентагоном и Microsoft 10-летнего контракта на 10 миллиардов долларов на услуги в сфере облачных вычислений, пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что подробности иска засекречены. Это касается конфиденциальных данных Amazon Web Services, раскрытие которых может нанести ущерб конкурентоспособности корпорации.

По информации агентства, руководство Amazon намерено доказать, что на решение Пентагона оказал воздействие президент США Дональд Трамп. Компании придется обнародовать неопровержимые доказательства предвзятости со стороны оборонного ведомства, в частности, доказать связь между высказываниями главы государства и решением Пентагона.

Напомним, 25 октября Пентагон сообщил, что компания Microsoft стала победителем тендера. Газета The New York Times‎ писала, что изначально фаворитом была Amazon, но Трамп в Twitter многократно выступал с нападками в отношении главы корпорации Джеффа Безоса и конфиденциально заявлял о желании предоставить выгодный контракт кому угодно, только не Amazon.