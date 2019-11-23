Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

 Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах
Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

 Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

 Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога
Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

 Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах
Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

 Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

 Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога
5:37   23 Ноября 2019
Весь мир

Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

Министерство обороны Швеции подтвердило наличие шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри, информация о котором появилась весной в иракских СМИ и соцсетях, сообщает телеканал SVT Nyheter.

Хотя в интернете распространились фотографии шведского паспорта министра, его партия отрицала наличии у него гражданства этой скандинавской страны.

Пресс-секретарь министра обороны Швеции Тони Эрикссон сообщил, что аш-Шамри является гражданином Швеции и имеет регистрацию в пригороде Стокгольма под другим именем. По данным шведского налогового агентства, он подал заявление на получение вида на жительство в 2009 году и получил гражданство в 2015.

Напомним, что законодательство Ирака запрещает высшим должностным лицам страны иметь двойное гражданство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ирак #швеция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...