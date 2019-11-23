Шведское гражданство министра обороны Ирака подтвердили в Стокгольме

Министерство обороны Швеции подтвердило наличие шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри, информация о котором появилась весной в иракских СМИ и соцсетях, сообщает телеканал SVT Nyheter.

Хотя в интернете распространились фотографии шведского паспорта министра, его партия отрицала наличии у него гражданства этой скандинавской страны.

Пресс-секретарь министра обороны Швеции Тони Эрикссон сообщил, что аш-Шамри является гражданином Швеции и имеет регистрацию в пригороде Стокгольма под другим именем. По данным шведского налогового агентства, он подал заявление на получение вида на жительство в 2009 году и получил гражданство в 2015.

Напомним, что законодательство Ирака запрещает высшим должностным лицам страны иметь двойное гражданство.