Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

 Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах
Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

 Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

 Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции

Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции
Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

Путин и Медведев примут участие в съезде «Единой России» в Москве

 Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах

Спортсменка Елена Исинбаева стала новым героем рубрики ФАН о патриотах
Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

Представитель Зеленского заявил, что Киев не собирается «возвращать Крым» силой

 Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Торгово-экономический оборот Азербайджана с Россией вырос на 30%

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

Президент Колумбии готов решать социальные проблемы путем общенационального диалога

 Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции

Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции
4:20   23 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции

Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции

Мирный житель погиб во время рейда бандформирований курдов против «спящих ячеек» ИГ* в Дейр-эз-Зоре, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

«Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с отрядом международной коалиции провели десантную операцию в городе Дибан и задержали шесть человек. Сообщается, что удар по дому нанес вертолет ВВС коалиции, после чего здание взяли штурмом военнослужащие США. Задержанные подозреваются в пособничестве террористам, один из них — бывший член ИГ*. При проведении операции погиб один мирный житель.

Напомним, бандформирования курдов, американцы и наемники из ЧВК Blackwater держат под своим контролем нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре под предлогом «защиты от ИГ*». В действительности они занимаются противозаконным грабежом сирийской нефти.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #иг #курды #нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...