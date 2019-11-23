Курдские боевики и военнослужащие США убили мирного жителя в ходе совместной операции

Мирный житель погиб во время рейда бандформирований курдов против «спящих ячеек» ИГ* в Дейр-эз-Зоре, передает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии.

«Демократические силы Сирии» (SDF) совместно с отрядом международной коалиции провели десантную операцию в городе Дибан и задержали шесть человек. Сообщается, что удар по дому нанес вертолет ВВС коалиции, после чего здание взяли штурмом военнослужащие США. Задержанные подозреваются в пособничестве террористам, один из них — бывший член ИГ*. При проведении операции погиб один мирный житель.

Напомним, бандформирования курдов, американцы и наемники из ЧВК Blackwater держат под своим контролем нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре под предлогом «защиты от ИГ*». В действительности они занимаются противозаконным грабежом сирийской нефти.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.